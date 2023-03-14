Дина Аверина вернулась! Призер Олимпиады в Токио выиграла больше всех золотых медалей на Гран-при в Москве

Лала Крамаренко получила травму, но смогла стать лучшей в многоборье.

Гран-при Москва-2023

Многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) — 141,65

2. Дина Аверина (Россия) — 140,05

3. Анна Попова (Россия) — 138,7

4. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 134,7

5. Мария Борисова (Россия) — 133,9

Финалы в отдельных видах

Обруч

1. Мария Борисова (Россия) — 36,350

2. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 36,150

3. Анна Попова (Россия) — 34,700

Мяч

1. Анна Попова (Россия) — 36,70

2. Дина Аверина (Россия) — 36,10

3. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 35,60

Булавы

1. Дина Аверина (Россия) — 35,60

2. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 33,95

3. Лала Крамаренко (Россия) — 32,50

Лента

1. Дина Аверина (Россия) — 34,60

2. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 33,40

3. Лала Крамаренко (Россия) — 32,10

Начало международного сезона в художественной гимнастике обычно попадает на февраль-март. 2023 год исключением не стал — во дворце Ирины Винер прошли турнир из серии Гран-при и Кубок чемпионок Алины Кабаевой. На нем лучшие российские гимнастки соревновались с соперницами из зарубежных стран. Не все, конечно, смогли приехать в Москву, но этого хватило, чтобы зал заполнился практически максимально за весь прошедший год. Конкуренция в отечественной художественной гимнастике никуда не делась — лидер последнего олимпийского цикла Дина Аверина уже не лучшая. Но гимнастка давно не выходила на ковер такой счастливой.

Лала Крамаренко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ошибки Лалы Крамаренко

Аверина долгое время сомневалась, продолжать ли спортивную карьеру. Если бы россиян однозначно не допустили на следующие Олимпийские игры, она бы закончила. Но сейчас хотя бы минимальная надежда еще остается. И Дина со своей сестрой решили остаться. Арина на этом турнире не выступала из-за травмы, но поддерживала сестру в зале. Дина же была настолько расслабленной, спокойной и счастливой, какой ее не видели уже давно.

— Я счастлива за Дину, потому что сейчас она находится в лучшей форме за все свои годы в художественной гимнастике, — рассказала главный тренер сборной России Ирина Винер. — Дина стала сказочной девушкой, сказочной гимнасткой и художницей — именно художницей! У нее нет никакого страха, она на площадке получает просто огромное удовольствие.

Аверина действительно была хороша — чисто прошла главный вид в художественной гимнастике. Но в многоборье она стала только второй — ее опередила Лала Крамаренко. Лала взяла свое за счет сложных элементов — ошибки у нее были, но Крамаренко хорошо вписывается в текущие правила. И это несмотря на то, что гимнастка была только четвертой в первый день многоборья.

— Нужно всегда доделывать упражнения до конца, а я в конце расслабилась немного и потеряла, — так комментировала выступление с булавами Крамаренко. — В этот момент у меня была буря эмоций, что я не смогла поймать предмет. Но всегда есть над чем работать.

Позже, правда, оказалось, что Лала выступала с травмой, и после турнира ее ждет серьезное обследование. Крамаренко вообще почти не отдыхала — постоянно участвовала то в концертах, то в соревнованиях.

Дина же, казалось, действительно не расстроилась проигрышу. Она изобразила финальную позу из произвольной программы олимпийского сезона Камилы Валиевой, когда шла к диванчику для ожидания оценок, и рассказала, что «Болеро» для нее ассоциируется именно с этой фигуристкой. Аверина выбрала ту же композицию для упражнения с булавами, потому что давно о ней мечтала. «Да, решила сделать такую позу, потому что «Болеро» у меня ассоциируется с Камилой, которая выступала под него. Меня так поддерживали Маша Борисова и Сильва (Саргсян), поэтому и сделала», — рассказала Дина.

Третье место в многоборье заняла Анна Попова, абсолютная чемпионка России 2023 года. Во второй день соревнований у нее были ошибки, поэтому Аня проиграла Крамаренко и Авериной. Но в финальный день все начиналось заново — там уже в каждом виде все боролись по максимуму. «Сейчас не все получилось. Накануне я выступала смелее и увереннее. Ирина Александровна правильно сказала, что надо делать все одно за другим, а я сегодня волновалась. Этого делать нельзя. Буду работать над ошибками и исправлять», — прокомментировала свой результат в многоборье Попова.

Дина Аверина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

День Дины Авериной

В финалах с отдельными видами Аверина выиграла два раза — в упражнениях с булавами и лентой. В мяче Дина стала второй. Серебряный призер Олимпийских игр снова прошла все чисто, восхищая своими программами и артистизмом.

А вот Крамаренко пришлось трудно — у нее были потери в двух видах из двух, и она дважды третья. В мяче победила Анна Попова, в обруче — Мария Борисова. Это те девушки, которые сейчас составляют классную конкуренцию более старшим гимнасткам.

Дина Аверина, Лала Крамаренко, Анна Попова вместе с Марией Борисовой и Анастасией Гузенковой выступали на Гран-при по международным правилам. Другие российские гимнастки участвовали в Кубке чемпионок и показывали упражнения по национальному регламенту.

— Отбор проходил на чемпионате России и первенстве. Все всегда у нас было по спортивному принципу. Несколько человек с запасом были отобраны для соревнований с иностранцами по правилам FIG, а остальные детки выступали по российским правилам, — объяснила Ирина Винер.

Еще одним новшеством стало выступление «художниц» не за свои страны, а за определенные клубы. Строго говоря, в Москву приехали спортсменки из Китая, Белоруссии, Узбекистана и других стран, но в протоколах названия не были перечислены. Были указаны клубы, к которым они принадлежат.

— Сейчас у нас проходят клубные соревнования, и вообще мы переходим на клубную систему. Это позволит нам выводить большее количество гимнасток на ковер. Сейчас там зарегистрировано 600 клубов, и мы будем это развивать, — говорила Ирина Винер. — На Гран-при у нас это проходит и по российской программе, и по международной, и юниоры, и взрослые.

После четырех напряженных дней соревнований гимнастки выступили на гала-концерте под аккомпанемент настоящего оркестра.