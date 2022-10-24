Крамаренко выиграла турнир в Абу-Даби. Но там не было белорусок

В заочном споре Лала уступила Анастасии Салос и Алине Горносько больше трех баллов.

Международный турнир Марины Лобач

Многоборье

1. Анастасия Салос (Минск РЦОП) — 141,40

2. Алина Горносько (Минск РЦОП) — 141,15

3. Елизавета Зорькина (Минск РЦОП) — 134,95



Международный турнир в Абу-Даби

Многоборье

1. Лала Крамаренко — 138,05

2. Александра Скубова — 131,10

3. Алина Протасова — 126,45

Гимнастки из России и Белоруссии выступают и за пределами этих двух стран — ситуация практически уникальная для текущего положения вещей. Россиянки в конце прошлой недели посоревновались на международном турнире в Абу-Даби, белоруски — у себя дома, но на международном старте. В Белорусcию заявлялись и спортсменки из нашей страны, но лидеров там не было. После того как обе сборные выходили на один ковер в Минске, на соревнованиях они не пересекались. Тогда «художницы» из России во главе с Диной и Ариной Авериными и Лалой Крамаренко уступили Алине Горносько.

История встреч россиянок и белорусок

Сборные России и Белоруссии в этом сезоне встречались всего несколько раз. Сначала — в Омске, где бронзовый призер Олимпийских игр Алина Горносько взяла серебро, а Анастасия Салос — бронзу. Успех тогда в многоборье праздновала Мария Победушкина, хотя от России выступала не только она. В списках была заявлена Лала Крамаренко, которая в итоге вышла на ковер вне конкурса. Так что номинально российские сборницы в Сибири не соревновались, а белоруски в итоге проиграли в самом главном виде художественной гимнастики.

Через месяц на турнире в ОАЭ Горносько выиграла не только у Крамаренко, но и у Авериных. Тогда Алина взяла четыре золота и одно серебро, еще одно первое место досталось Анастасии Салос. Увереннее других тогда выступила Крамаренко, но и ей не хватило баллов, чтобы обойти белорусок. Дина и Арина после рассказывали про свой тяжелый график соревнований, тренировок, мастер-классов и шоу. К тому же сестер продолжают мучить травмы — за тот пятилетний олимпийский цикл, когда они тащили всю мировую художественную гимнастику, сестры порядком устали и физически, и морально. Олимпиада закончилась, а старты нет — уж очень хотела Ирина Александровна Винер видеть Дину и Арину на ковре и после Игр.

Со временем Аверины и Крамаренко набрали физическую форму — Лала потихоньку подобралась к званию лидера сборной, пока, наконец, не начала стабильно обходить близняшек. Но на соревнованиях в Минске этого снова не хватило, чтобы обогнать Горносько. Крамаренко — опять вторая вслед за белоруской, а Арина и Дина просто поменялись местами (на обоих международных стартах у них только третье и четвертое места). В командном многоборье Аверины победили, но только за счет юниорок Анны Поповой и Марии Борисовой, обыгравших всех в своем разряде.

Заочный спор о мировом лидерстве

Больше россиянки и белоруски не встречались. Хотя возможности определенно были. В конце прошлой недели Лала Крамаренко снова выступала в ОАЭ, а Горносько и Салос — на Международном турнире Марины Лобач в Минске. Россия не приехала на Открытый чемпионат Белоруссии, соперницы — на второй этап Кубка сильнейших в России. На третьем белоруски будут, но не в составе сборной. Создается впечатление, что две самые сильные команды намеренно разводят по разным соревнованиям.

Пока можно только заочно сравнивать выступления лидеров. Да, делать это не совсем корректно, но что еще остается? Констатируем факты: в Белоруссии победила Анастасия Салос, а Алина Горносько стала второй. Результат в многоборье почти одинаковый — разница всего в 25 сотых: 141,4 против 141,15. Лала Крамаренко в Дубае получила 138,05, то есть на три балла меньше.

Можно еще больше углубиться в статистику и сравнить результаты по разным упражнениям. После первого дня соревнований в Минске лидировала Горносько с суммой 74,35 балла. Следом шла Салос — 70,95. У Крамаренко в ОАЭ за обруч и мяч было всего 68,15. После Лала поправила свои позиции: во второй день она получила 69,9 балла, Горносько — 66,8, Салос — 70,45. Все три гимнастки допускали ошибки: у россиянки не получился обруч, у Алины — булавы и лента, Настя могла бы лучше выступить с первыми двумя видами. Но что будет, когда лидеры все-таки встретятся?