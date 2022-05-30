Аверины открыли международный сезон. Но пока не сумели победить

Великих близняшек победили соперницы из Белоруссии.

После крайне эмоциональной Олимпиады в Токио Дина и Арина Аверины выступили на чемпионате мира в Японии. Затем долго приходили в себя, участвовали в различных мероприятиях, восстанавливали здоровье и временно не выступали. К тому же классический сезон в художественной гимнастике подошел к концу, и это было отличное время для необходимой девушкам паузы. И вот, когда они уже решились возобновить карьеру, внешнеполитическая напряженность вынудила российских спортсменов уйти во временную изоляцию. Долгое время мы ее прорывали собственными силами, пока не пришла помощь партнеров из ОАЭ. Так как россиянки и белоруски выступили в Дубае, несмотря на действующие санкции?

Турнир в Дубае стал самым представительным в сезоне

«Если все будет хорошо, то Аверины выступят на «Гран-при» в феврале», — говорила журналистам Ирина Винер-Усманова в декабре прошлого года. На тот момент она переживала за состояние здоровья Арины и Дины. С ним, к счастью, все в порядке. Но возобновить международную карьеру девушкам в намеченные сроки не удалось, несмотря на огромное желание. О завершении карьеры Аверины не думают, и даже текущая ситуация на их решение не влияет. Как признались гимнастки в недавнем интервью, их мотивирует любовь зрителей. Болельщики продемонстрировали свое отношение к спортсменкам на недавнем турнире в Красноярске и на шоу в Казани. В России, собственно, проблем со стартами нет, и высокий уровень внутренней конкуренции позволяет выдерживать соревновательность. А гости из стран СНГ и бывшего соцлагеря еще и дают необходимый международный статус.

И все-таки всем нам хотелось бы видеть лучших российских спортсменов не только на внутренних аренах (хотя мы их любим и ценим), но и за рубежом. Все-таки те же Аверины — это не только наше, но и мировое достояние! И видеть, значит, их должен весь мир... Только как, если FIG (Международная федерация гимнастики) отстранила до конца года всех россиян и белорусов? Ответ нашли в Дубае, где организовали собственный старт не под эгидой FIG. При поддержке местных любителей спорта турнир собрала Федерация гимнастики ОАЭ. Цель организаторов — сделать самый представительный турнир года. Ведь без отстраненных стран с учетом завершившей карьеру Линой Ашрам мировая художественная гимнастика серьезно осиротела. Собрать вместе Аверных, Лалу Крамаренко, девушек из Израиля и Болгарии — амбициозная цель, которая сравнима с идеей проведения альтернативного ЧМ...

Аверины уступили белорускам и Крамаренко

Наверняка, глядя на успехи турнира в Дубае, по этой дорожке пойдут и функционеры из других видов спорта, где победы без россиян едва ли можно считать до конца справедливыми. Итоги первого в истории, и наверняка не последнего, Международного кубка по гимнастике на призы гимнастического клуба Дубая подтвердили — равных сейчас России и Белоруссии в этом виде нет. Немного впереди пока лидер белорусской сборной Алина Горносько. Призер Игр в Токио также не планирует пока уходить с гимнастического ковра и радует своими упражнениями с мячом, булавой и лентой. Именно за счет побед в этих видах она и взяла многоборье. Следом за ней — россиянка Крамаренко. Лала была второй в упражнениях с лентой и булавой, третьей — в упражнениях с мячом. Универсальная гимнастка, которая отлично знает новые правила и готовится стать лидером российской сборной в следующем поколении.

Текущие лидеры Арина и Дина Аверины пока что немного отстают. Впрочем, с учетом всех сложностей в их карьере вряд ли стоит переживать. «Живы, и слава богу», — шутили недавно девушки в ответ на вопрос о своем текущем состоянии. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды, форму спортсменки пока только набирают, и многого от них требовать не стоит. Успешнее пока Дина — она третья в многоборье. Ей особенно удались упражнения с мячом, где она вторая, и с булавой — там она третья. Арина показала себя с лучшей стороны в упражнениях с лентой и обручем. Но двух третьих мест хватило только для пятого в многоборье. Аверина уступила еще одной представительнице Белоруссии — Анастасии Салос. Кроме взрослых, в Дубае выступили и юниоры. Победила россиянка Анна Попова, второй стала еще одна девушка из России Мария Борисова. И на третьем месте — белоруска Дарья Грохотова.

Международный турнир. Дубай, ОАЭ

Многоборье

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 138,3 балла

2. Лала Крамаренко (Россия) — 136,37

3. Дина Аверина (Россия) — 134,54...

5. Арина Аверина (Россия) — 130,64

Обруч

1. Анастасия Салос (Белоруссия) — 35,23

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 35,2

3. Арина Аверина (Россия) — 35,07

Мяч

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 35,1

2. Дина Аверина (Россия) — 35,00

3. Лала Крамаренко (Россия) — 34,87

Булавы

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 35,47

2. Лала Крамаренко (Россия) — 34,4

3. Дина Аверина (Россия) — 32,77

Лента

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 32,53

2. Лала Крамаренко (Россия) — 32,47

3. Арина Аверина (Россия) — 31,9