Крамаренко и Аверины забрали все золото на турнире в Москве

Почему лидеры сборной России выступали в разных категориях и зачем нужны внутренние правила.

Международные правила

Многоборье

1. Дина Аверина (Россия) — 140,35

2. Арина Аверина (Россия) — 140,1

3. Есмина Рахимова (Узбекистан) — 126,6

Обруч

1. Арина Аверина (Россия) — 37,15

2. Дина Аверина (Россия) — 36,3

3. Есмина Рахимова (Узбекистан) — 32,55

Мяч

1. Арина Аверина (Россия) — 34,8

2. Дина Аверина (Россия) — 34,55

3. Сильва Саргсян (Армения) — 33,45

Булавы

1. Арина Аверина (Россия) — 36,4

2. Дина Аверина (Россия) — 34,35

3. Екатерина Фетисова (Узбекистан) — 32,35

Лента

1. Дина Аверина (Россия) — 34,85

2. Дина Аверина (Россия) — 34,2

3. Есмина Рахимова (Узбекистан) — 31,85

Внутренние правила

Многоборье

1. Лала Крамаренко — 156,15

2. Анастасия Гузенкова — 145,5

3. Анна Попова — 144,7

Обруч

1. Лала Крамаренко — 39,8

2. Анастасия Гузенкова — 36,85

3. Дарья Трубникова — 35,8

Мяч

1. Лала Крамаренко — 40,85

2. Анна Попова — 38,4

3. Анастасия Гузенкова — 36,4

Булавы

1. Лала Крамаренко — 42,4

2. Анна Попова — 39,6

3. Мария Борисова — 38,55

Лента

1. Лала Крамаренко — 37,8

2. Алина Протасова — 37,45

3. Владислава Николаенко — 37,4

В российской художественной гимнастике после введения санкций соревнования с участием наших ведущих гимнасток проводятся чуть ли не каждую неделю. Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова и другие спортсменки выступают по особым, внутренним правилам. Дина и Арина Аверины больше погрузились в шоу и в проведение собственной серии мастер-классов. У них запланировано целое турне по городам России — от Казани и Санкт-Петербурга до Сыктывкара и Томска. 5 июня гимнастки были в столице Татарстана, а потом сразу прилетели на международный турнир в Москву. До этого тоже была насыщенная программа — соревнования в Дубае не помешали им принять участие в гала-спектакле «Звезды художественной гимнастики и Хор Турецкого» на следующий день.

Крамаренко и Аверины соревновались по разным правилам

В ОАЭ Дина Аверина завоевала бронзу в многоборье, Арина стала только пятой. В отдельных упражнениях с предметами тоже не было ни одного золота. Тогда стали поговаривать, что век Авериных точно закончился: Крамаренко сильнее, белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос тем более. Там девушки соревновались по одним и тем же правилам от международной федерации гимнастики.

И вот буквально через неделю снова турнир. Дина и Арина за последнее время часто говорили, что занимаются своим здоровьем, планируют участвовать в шоу, гала-концертах, что закрадывалась мысль, что со спортивной карьерой закончено. А тут они снова вышли на ковер — сначала в Красноярске, где выступление планировалось вне конкурса, но в итоге стало полноценным. Потом — в Дубае. Теперь — в Москве. Причем пару дней назад Аверины утверждали, что будут соревноваться уже по внутренним правилам. Но нет, в итоге сестры снова выполняли упражнения по правилам FIG. Почему — объяснила главный тренер сборной России Ирина Винер: «Только что приехали из Дубая и не успели быстро переключиться на наши правила».

Дина и Арина Аверины. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главное отличие международных правил от российских в том, что в первых ограничивается количество элементов трудности тела и предмета. В России — открытая оценка, а за артистизм и исполнение можно набрать максимум по 10 баллов. По словам Винер и самих гимнасток, это мотивирует спортсменок развиваться и учить новые элементы. И когда россиянок все-таки допустят до международных стартов (когда-то же это будет), они смогут выбирать из большого количества выученных элементов.

Пока же Дина и Арины соревновались со спортсменками из Узбекистана и Армении и заочно — с подругами по сборной. У иностранок предсказуемо выиграли: Арина собрала три золота и два серебра, Дина — ровно наоборот (два золота и три серебра). В многоборье, самом важном виде, победила снова Дина, хотя после трех первых видов шла второй. Ирина Винер-Усманова сказала, что ей принципиально выигрывать именно ленту, так как из-за несправедливых оценок за упражнение с этим предметом Аверина и попала в неприятную историю в Токио-2020.

Конкуренция для Крамаренко от 14-летних «художниц»

Лала Крамаренко победила во всех видах, где принимала участие, — многоборье, обруче, мяче, булавах и ленте. Не помешала даже потеря предмета за площадку во время последнего выхода на ковер, таким гигантским был отрыв от всех остальных. Но тут внезапно обнаружилось, что у Лалы подрастает серьезная конкуренция в виде бывших юниоров — Винер особо отмечала Анну Попову, Марию Борисову и Алину Протасову, которые получали очень приличные оценки. Сама же главный тренер сборной надеется на них сейчас — было заметно, как она подбадривает их или дает советы прямо во время выступления гимнасток.

Дина и Арина после турнира отдельно ответили, что перестали смотреть на упражнения иностранных гимнасток, хотя раньше интересовались этим. Винер добавила, что однажды глянула, но на этом все: «Мне это неинтересно. Я посмотрела одно упражнение гимнастки, которая заняла первое место, больше я не подхожу к телевизору. Очень много грязи, никакой хореографии, меня эта программа не устраивает. К сожалению, у нас девочки-сеньоры не делают ничего нового, их добили».

Лала Крамаренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

По мнению Ирины Александровны, внутренние правила хорошо скажутся на развитии самих гимнасток — в этом санкции даже помогли. Будут ли еще выступать Аверины к тому времени, как ограничения снимут? Сейчас сложно сказать, но говорят, они замотивированы как никогда. А тут еще и выясняется, что надеяться можно не только на Крамаренко, но и на более юных «художниц», которым совсем не страшно учить новое. В общем, время покажет, что из этого получится. Пока же ждем, когда Аверины наконец попробуют новые правила и насколько быстро Анна Попова, Алина Протасова и Мария Борисова догонят Крамаренко и будут соревноваться с ней на равных.