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Сегодня, 18:30

Крамаренко и Аверины забрали все золото на турнире в Москве

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дина Аверина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лала Крамаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дина и Арина Аверины.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почему лидеры сборной России выступали в разных категориях и зачем нужны внутренние правила.

Международные правила
Многоборье
1. Дина Аверина (Россия) — 140,35
2. Арина Аверина (Россия) — 140,1
3. Есмина Рахимова (Узбекистан) — 126,6
Обруч
1. Арина Аверина (Россия) — 37,15
2. Дина Аверина (Россия) — 36,3
3. Есмина Рахимова (Узбекистан) — 32,55
Мяч
1. Арина Аверина (Россия) — 34,8
2. Дина Аверина (Россия) — 34,55
3. Сильва Саргсян (Армения) — 33,45
Булавы
1. Арина Аверина (Россия) — 36,4
2. Дина Аверина (Россия) — 34,35
3. Екатерина Фетисова (Узбекистан) — 32,35
Лента
1. Дина Аверина (Россия) — 34,85
2. Дина Аверина (Россия) — 34,2
3. Есмина Рахимова (Узбекистан) — 31,85
Внутренние правила
Многоборье
1. Лала Крамаренко — 156,15
2. Анастасия Гузенкова — 145,5
3. Анна Попова — 144,7
Обруч
1. Лала Крамаренко — 39,8
2. Анастасия Гузенкова — 36,85
3. Дарья Трубникова — 35,8
Мяч
1. Лала Крамаренко — 40,85
2. Анна Попова — 38,4
3. Анастасия Гузенкова — 36,4
Булавы
1. Лала Крамаренко — 42,4
2. Анна Попова — 39,6
3. Мария Борисова — 38,55
Лента
1. Лала Крамаренко — 37,8
2. Алина Протасова — 37,45
3. Владислава Николаенко — 37,4

В российской художественной гимнастике после введения санкций соревнования с участием наших ведущих гимнасток проводятся чуть ли не каждую неделю. Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова и другие спортсменки выступают по особым, внутренним правилам. Дина и Арина Аверины больше погрузились в шоу и в проведение собственной серии мастер-классов. У них запланировано целое турне по городам России — от Казани и Санкт-Петербурга до Сыктывкара и Томска. 5 июня гимнастки были в столице Татарстана, а потом сразу прилетели на международный турнир в Москву. До этого тоже была насыщенная программа — соревнования в Дубае не помешали им принять участие в гала-спектакле «Звезды художественной гимнастики и Хор Турецкого» на следующий день.

Ирина Винер-Усманова. Ирина Винер: «Хочу, чтобы санкции только помогли России»

Крамаренко и Аверины соревновались по разным правилам

В ОАЭ Дина Аверина завоевала бронзу в многоборье, Арина стала только пятой. В отдельных упражнениях с предметами тоже не было ни одного золота. Тогда стали поговаривать, что век Авериных точно закончился: Крамаренко сильнее, белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос тем более. Там девушки соревновались по одним и тем же правилам от международной федерации гимнастики.

И вот буквально через неделю снова турнир. Дина и Арина за последнее время часто говорили, что занимаются своим здоровьем, планируют участвовать в шоу, гала-концертах, что закрадывалась мысль, что со спортивной карьерой закончено. А тут они снова вышли на ковер — сначала в Красноярске, где выступление планировалось вне конкурса, но в итоге стало полноценным. Потом — в Дубае. Теперь — в Москве. Причем пару дней назад Аверины утверждали, что будут соревноваться уже по внутренним правилам. Но нет, в итоге сестры снова выполняли упражнения по правилам FIG. Почему — объяснила главный тренер сборной России Ирина Винер: «Только что приехали из Дубая и не успели быстро переключиться на наши правила».

Дина и Арина Аверины. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дина и Арина Аверины.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главное отличие международных правил от российских в том, что в первых ограничивается количество элементов трудности тела и предмета. В России — открытая оценка, а за артистизм и исполнение можно набрать максимум по 10 баллов. По словам Винер и самих гимнасток, это мотивирует спортсменок развиваться и учить новые элементы. И когда россиянок все-таки допустят до международных стартов (когда-то же это будет), они смогут выбирать из большого количества выученных элементов.

Пока же Дина и Арины соревновались со спортсменками из Узбекистана и Армении и заочно — с подругами по сборной. У иностранок предсказуемо выиграли: Арина собрала три золота и два серебра, Дина — ровно наоборот (два золота и три серебра). В многоборье, самом важном виде, победила снова Дина, хотя после трех первых видов шла второй. Ирина Винер-Усманова сказала, что ей принципиально выигрывать именно ленту, так как из-за несправедливых оценок за упражнение с этим предметом Аверина и попала в неприятную историю в Токио-2020.

Лала Крамаренко. Крамаренко выиграла в Москве с отрывом в 17 баллов. На турнир приехали гимнастки из Европы

Конкуренция для Крамаренко от 14-летних «художниц»

Лала Крамаренко победила во всех видах, где принимала участие, — многоборье, обруче, мяче, булавах и ленте. Не помешала даже потеря предмета за площадку во время последнего выхода на ковер, таким гигантским был отрыв от всех остальных. Но тут внезапно обнаружилось, что у Лалы подрастает серьезная конкуренция в виде бывших юниоров — Винер особо отмечала Анну Попову, Марию Борисову и Алину Протасову, которые получали очень приличные оценки. Сама же главный тренер сборной надеется на них сейчас — было заметно, как она подбадривает их или дает советы прямо во время выступления гимнасток.

Дина и Арина после турнира отдельно ответили, что перестали смотреть на упражнения иностранных гимнасток, хотя раньше интересовались этим. Винер добавила, что однажды глянула, но на этом все: «Мне это неинтересно. Я посмотрела одно упражнение гимнастки, которая заняла первое место, больше я не подхожу к телевизору. Очень много грязи, никакой хореографии, меня эта программа не устраивает. К сожалению, у нас девочки-сеньоры не делают ничего нового, их добили».

Лала Крамаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Лала Крамаренко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

По мнению Ирины Александровны, внутренние правила хорошо скажутся на развитии самих гимнасток — в этом санкции даже помогли. Будут ли еще выступать Аверины к тому времени, как ограничения снимут? Сейчас сложно сказать, но говорят, они замотивированы как никогда. А тут еще и выясняется, что надеяться можно не только на Крамаренко, но и на более юных «художниц», которым совсем не страшно учить новое. В общем, время покажет, что из этого получится. Пока же ждем, когда Аверины наконец попробуют новые правила и насколько быстро Анна Попова, Алина Протасова и Мария Борисова догонят Крамаренко и будут соревноваться с ней на равных.

Арина Аверина.
Арина Аверина
Дина Аверина
Ирина Винер-Усманова
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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