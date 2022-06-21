Без россиянок в художественной гимнастике неспокойно. Скандал после чемпионата Европы

16-летняя израильтянка с русскими корнями победила, но в Болгарии возмутились домашним судейством в Тель-Авиве.

В Израиле на прошлой неделе прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике. Россиянок — по крайней мере формально — там не было, но вот все остальные главные фавориты присутствовали. Результаты получились несколько неожиданными. Фаворитка — Боряна Калейн из Болгарии — не смогла победить в многоборье, групповички из этой страны тоже не выиграли золото. Зато чемпионкой неожиданно стала Дарья Атаманов из Израиля, которая вместе с девушками из группового вида принесла своей стране два главных золота турнира. Но не все остались согласны с такими итогами — болельщики уже обсуждают несправедливость результатов.

Спорные победы израильтянок на домашнем чемпионате Европы

16-летняя Атаманов заставила заговорить о себе еще на этапах Кубка мира, когда начала выигрывать медали, в том числе золотые. «Художница» тренируется у Айелет Зусман, с которой стала олимпийской чемпионкой Линой Ашрам. Сама Ашрам на турнире тоже была — сейчас она занимается тренерской деятельностью, но по ковру скучает — в перерыве между выступлениями гимнасток Линой вышла и исполнила несколько простых перебросок с лентой.

У Атаманов есть русские корни, что видно по ее имени и фамилии. Родители гимнастки учились в Томске и в молодости переехали в Израиль, где и родилась Дарья. Со спортом они не связаны, но стараются посещать выступления дочери. На чемпионате Европы Атаманов выиграла сразу несколько медалей — золото в многоборье, где на 1,4 балла обогнала фаворита Боряну Калейн, три серебра в упражнения с обручем, булавами и лентой и бронзу в командном многоборье. В общем, полный комплект медалей.

Линой Ашрам. Фото Global Look Press

— Я в легком шоке, — рассказала гимнастка журналистам после победы. — Это волнительно, это весело. Ты не думаешь о победе во время соревнований. Ты просто думаешь о каждом упражнении в отдельности, а потом, когда закончишь все, думаешь об этом.

Не все были счастливы, узнав о золоте 16-летней «художницы», — болельщики много писали о том, что Дашу «подтянули» на первое место, а выигрывать должны совсем другие. В первую очередь речь о болгарке Боряне Калейн и итальянке Софии Раффаэли. Но они допускали потери, из-за чего не смогли претендовать на золото. А Атаманов и правда талантливая спортсменка. Болгарские СМИ с этим, правда, готовы поспорить — там много пишут о том, что чемпионат Европы в Тель-Авиве запомнился слабой организацией и домашним (то есть лояльным) судейством, позволившим выиграть Дарье и групповичкам из Израиля. В группах лидерами считались девушки из сборной Италии, победившие в отдельных упражнениях, но проигравшие в многоборье.

Ошибок было много, особенно в последние дни — это объясняется тем, что каждый день гимнасткам приходилось выполнять по четыре упражнения. Боряна Калейн предложила изменить регламент — сделать так, чтобы в рамках командного турнира можно было выставлять по четыре спортсменки от страны. Вообще же болгарка надеется, что кто-то задумается о смене правил чемпионата Европы. А еще «художница» отметила несправедливое решение не допускать российских гимнасток до международных турниров — по ее словам, они не имеют отношения к ситуации, но платят за нее свою цену. Россиянки пока что выступают либо в России и Белоруссии, либо в неофициальных турнирах. По словам Дины и Арины Авериных, они хотели бы показать программы на чемпионате Европы, но пока что планируют выступить в конце июля в Минске.

Скандалы на чемпионате мира по водным видам спорта

Но не только в художественной гимнастике на крупных турнирах в отсутствие представителей нашей страны происходят своего рода скандалы. В другом субъективном виде спорта — синхронном плавании — сейчас проходит чемпионат мира. В соревнованиях дуэтов в технической программе произошла уникальная ситуация — весь пьедестал заняли близнецы. Выиграла команда Китая, на втором месте — Украина, на третьем — Австрия. Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина считает, что места должны были распределиться по-другому. «Если говорить про исполнение и сложность, то вторыми должны были стать сестры из Австрии. Высокий темп, близкая работа, высота в элементах у них были лучше, чем у дуэта из Украины», — написала синхронистка в своем Telegram-канале.

А вот представительниц Франции Анастасии и Дарьи Баяндиных, ранее выступавших за Россию, на чемпионате мира не было. В 2017 году девушки в составе сборной России выиграли чемпионат мира, но сейчас оказались дисквалифицированы за допинг, причем за нарушение, которое произошло еще восемь лет назад. Дарья в социальных сетях рассказала, что в пробах был найден запрещенный диуретик фуросемид. Применение допинга сестры отрицают, говоря, что были в шоке, когда узнали о положительной пробе.

— Мы всегда были категорически против допинга, потому что никогда не хотели наносить вред своему телу или подвергать риску свое здоровье, — описывает ситуацию Баянлина. — Вот почему мы были совершенно потрясены и опустошены, когда получили письмо Международного агентства по тестированию, в котором утверждалось, что мы использовали фуросемид почти восемь лет назад в 2014 году. Мы не только никогда не слышали об этом веществе до прочтения письма, но мы абсолютно понятия не имеем, как он мог попасть в наши организмы много лет назад.

Сестры могли бы оспорить обвинения, но они решили не делать этого, чтобы не ставить под угрозу карьеру. Они согласились с условиями дисквалификации, которая должна закончиться 18 марта 2023 года. Это оставляет им возможность выступить за Францию на Олимпийских играх в Париже.

Чемпионат мира

Личный зачет

Многоборье

1. Дарья Атаманова (Израиль) — 136,9

2. Боряна Калейн (Болгария) — 135,5

3. Стилиана Николова (Болгария) — 131,65

Мяч

1. Боряна Калейн (Болгария) — 35,35

2. София Раффаэли (Италия) — 34,25

3. Дарья Варфоломеева (Германия) — 33,75

Лента

1. Боряна Калейн (Болгария) — 34,05

2. Дарья Атаманова (Израиль) — 33,75

3. Ади Ася Кац (Израиль) — 32,6

Булавы

1. София Раффаэли (Италия) — 34,55

2. Дарья Атаманова (Израиль) — 34,25

3. Дарья Варфоломеева (Германия) — 33,15

Обруч

1. София Раффаэли (Италия) — 36

2. Дарья Атаманова (Израиль) — 34,9

3. Боряна Калейн (Болгария) — 33,9

Результаты групп

Многоборье

1. Израиль — 69,95

2. Италия — 69,65

3. Азербайджан — 65,4

Пять обручей

1. Италия — 36,65

2. Израиль — 36,45

3. Азербайджан — 34,75

Три ленты и два мяча

1. Италия — 34,25

2. Испания — 31,95

3. Азербайджан — 31,9