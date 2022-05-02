Крамаренко выиграла в Москве с отрывом в 17 баллов. На турнир приехали гимнастки из Европы

На соревнованиях Лала показывала упражнения по внутренним правилам.

Художественная гимнастика

Международный турнир в Москве

1. Лала Крамаренко — 155,75

2. Мария Победушкина — 138,85

3. Диана Чугунихина — 138,7

4. Анастасия Гузенкова — 137,95

5. Анна Страшко — 137,65

В художественной гимнастике даже в период вынужденной изоляции пытаются проводить максимальное количество турниров. В конце апреля в Омске проходили соревнования на призы олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, а на следующий день гимнастки собрались в Москве. Оба старта имеют статус международного — в Сибирь приехали лидеры сборной Белоруссии Алина Горносько и Анастасия Салос. В столице страны такого состава уже не было, зато кроме ожидаемых спортсменок из Армении и Белоруссии выступили юниорки из Франции и Бельгии. Присутствие европейских гимнасток кажется неплохим шагом к этому.

В Москву приехали гимнастки из Франции и Бельгии

Правда, призовых мест в многоборье иностранным гимнасткам все равно не досталось — от сборной России в Москве выступали Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова и Мария Победушкина. Половина топ-спортсменок страны как минимум. И в отличие от Омска Крамаренко соревновалась на общих основаниях, а не вне конкурса.

Анонсировалось, что на турнире некоторые участницы смогут опробовать новые внутренние правила, которые поддерживаются исполкомом Всероссийской федерации художественной гимнастики и главным тренером сборной Ириной Винер-Усмановой. В частности, Лала говорила в Омске, что тренирует программы по таким правилам.

В первые два дня традиционно проводилось многоборье, где победила новый лидер российской сборной. Причем в воскресенье отрыв Лалы от занимавшей второе место Насти Гузенковой был почти семь баллов. Но оценить полученные результаты пока трудно даже самим гимнасткам — не все понимают, как выставляются баллы за артистизм. С этого года он вновь вернулся в качестве составляющей итоговой оценки за упражнение.

Проблемы российских внутренних правил

Зачем вообще меняют правила в художественной гимнастике? Какие-то изменения вносятся в начале каждого олимпийского цикла — за четыре года гимнастки приспосабливаются выполнять максимально выгодные элементы, понимают, где и чем они могут выиграть. Так что к концу четырехлетия спортсменки выполняют идентичный набор рисков, мастерства и других элементов. Кто-то при этом получает высокие оценки, доводя программы почти до идеала. Остальные тоже получают примерно одни и те же баллы.

Тут появляются изменения в правилах — что-то появляется или исчезает, начинает стоить больше или меньше. Сейчас, например, снова оценивается артистизм, а трудность тела ценится в разы больше, чем трудность предмета. Сестры Аверины сильны во втором, сейчас им трудно, поэтому травмы могут только усугубиться. Лале Крамаренко, наоборот, правила подходят, и это было понятно и до нововведений. Хотя она и моложе тех же Авериных, что в данном случае плюс.

Лала еще раз доказала, что приспособилась к правилам — даже если они и отличаются от международных, но все равно принцип тот же. У Марии Победушкиной в итоге она выиграла космические 17 баллов, набрав за ленту чуть ли не больше, чем за все остальное. Впрочем, не очень и удивительно — Крамаренко и до этого выигрывала именно ленту даже у сестер.

Чемпионка России Анастасия Гузенкова ленту провалила — только двенадцатое место, в итоге оставшись вне предестала. А бронза досталась Диане Чугунихиной из Ростова. Исключая оценку Лалы, остальные гимнастки в восьмерке сильнейших расположились в паре баллов — между ними в большинстве случаев несколько сотых или десятых.

Спортсменки пока только привыкают к новым правилам, отсюда и множество ошибок и потерь. Не до конца понимаемые правила тоже могут быть причиной неидеальных выступлений, учитывая, что международные и российские правила сейчас могут отличаться. Дальше будет интереснее увидеть, кто же все-таки еще сможет приспособиться — пока это, похоже, удалось только Лале Крамаренко.