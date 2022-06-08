Ирина Винер: «Хочу, чтобы санкции только помогли России»

Глава Федерации художественной гимнастики России подвела итоги международного старта в Москве, а также выступлений Авериных и Крамаренко.

В Москве на этой неделе проходили международные соревнования «Кубок сильнейших», где выступала вся сборная России: сестры Аверины, Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова и другие. Дина и Арина соревновались по правилам Международной федерации гимнастики, остальные — по внутренним. В итоге все золотые медали ушли сборной: Крамаренко стала абсолютной чемпионкой во всех видах, у Арины — три золота и два серебра, у Дины — два золота и три серебра. После окончания турнира главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, почему произошло такое разделение среди спортсменок, почему она особенно довольна сестрами Авериными, прокомментировала поднятие возрастного ценза в фигурном катании и объяснила положительное влияние санкций на художественную гимнастику.

Аверины рвали друг друга на куски

— Как ваши ощущения от этих соревнований?

— Я даже не думала, что они пройдут в такой острой и непримиримой борьбе. Она заключалась в том, что две Аверины выступали по международным правилам — они только что приехали из Дубая и не успели быстро переключиться на наши правила. А Лала Крамаренко и все остальные выступали по нашим правилам. Они соревновались между собой чисто визуально.

Арина Аверина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что доказали эти соревнования? Что наша программа дает молодежи возможность показать себя в полной мере и показать такие результаты, которые на сегодняшний день могут быть выше, чем у взрослых. Сегодня выступали 14-летние девочки: и Мария Борисова из Санкт-Петербурга, и Анна Попова из Ставрополя, которая тренируется у нас в сборной команде, Алина Протасова, которая только перешла во взрослую команду. У нас нет разницы — маленькая может делать то, что она может, и большая, и они должны соревноваться. Маленькие детки очень здорово хватают все эти интересные элементы, которые взрослые уже не могут, потому международная программа не дает такой возможности. Конкуренция была такая, что Попова получила очень высокую оценку за булавы, а у Лалы в голове то, что Аня может у нее выиграть. Крамаренко вышла и сделала такую красоту в упражнении с булавами, что даже я была очень удивлена и счастлива.

Соревнования стали очень интересными. А две Аверины просто соревновались, две сестры рвали друг друга на куски (смеется). Они очень любят друг друга, внимательно провожали, но соревновались очень жестко. В многоборье Арина шла на первом месте после трех видов, но Дина есть Дина. Когда она выходила, я ей сказала: «Арину знаешь? А Дину видела когда-нибудь?» Она: «Да». Я отвечаю: «Я тоже видела, значит, знаем, о чем говорим. Так что выйди и сделай так, как делает Дина». Она вышла и в последнем виде выиграла у сестры. И потом она выиграла ленту. Лента для нее — это очень принципиально, потому что на Олимпийских играх именно лентой ее убрали с законного места. Поэтому она всегда должна выигрывать ленту. Арина выиграла три вида, я очень довольна этими двумя девочками. Многие не верили, что они вернутся и будут опять звездами. Но, слава богу, все получилось так, как получилось. Они повзрослели, стали настоящими взрослыми девушками-«художницами». Мне очень приятно, что они работают по-взрослому, что у них горят глаза и они очень мотивированы.

Лала Крамаренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Есть какой-то план на лето и осень?

— 12 июня будет еще один благотворительный концерт, мы уже четыре сделали. Этот будет посвящен России. Будет петь группа «Кватро», девочки исполнят свою программу, мы сейчас это все готовим. В конце июня плановое соревнование — юниорская спартакиада в Ульяновске. В июле мы едем в Белоруссию. Мы будем на них выступать несколькими командами, которые приглашает федерация, в том числе и сборной. Потом будут «Дети Азии», куда тоже приезжает очень много иностранных команд, в районе восьми. Это тоже юниоры. Программа и в Минске, и во Владивостоке будет международная. Летом планируем сборы — предположительно в Крыму, всегда они там проходят. Там есть великолепная спортивная база в Алуште. Еще есть Евпатория, где доступны бальнеологические процедуры.

Аверины приехали в Дубай не совсем готовыми

— Дина и Арина сказали, что всего два дня было на подготовку измененных программ. Дина переживала за концовку упражнения с мячом и радовалась, что она получилась. Почему поменяли?

— Вы просто не знаете всей истории с географией, но мы не меняли программы. Они выступали по той же программе, что и в Дубае, но туда поехали не особо готовыми — у них было много показательных выступлений. Я хочу, чтобы все санкции, которые против нас ввели, только помогли России. Мы хотим пригласить к нам всю Россию, чтобы они узнали своих лидеров. 150 детей выступали, и все они были счастливы, что попали на такой Кубок России.

Дина Аверина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Про концовку — у Диночки не получался этот финал, он очень интересный, мяч постоянно подскакивал. А сейчас она сделала его идеально, но начало не совсем получилось. Но она была рада, что впервые все вышло хорошо.

— Вы сказали, что в Дубай девочки приехали не очень готовыми, но все равно отпустили их в Казань на мастер-класс. Не опасались, что это скажется на режиме?

— Я не опасаюсь, потому что они настолько готовы и настолько мотивированы представить свои программы... А здесь был просто мастер-класс, где они встречаются с маленькими детками, которые их обожают. Это, наоборот, дает им стимул и энергию работать дальше.

В фигурном катании возрастной ценз выгоден

— Насколько вам интересно смотреть международные соревнования, где мы не принимаем участия?

— Я вообще не смотрю, мне это не интересно. Я посмотрела одно упражнение — гимнастки, которая заняла первое место, — больше я не подхожу к телевизору. Очень много «грязи», никакой хореографии, меня эта программа не устраивает. К сожалению, у нас девочки-сеньоры не делают ничего нового, их «добили». Надежда у нас на малышей, которым сейчас 12-13 лет.

В науке есть такой термин «материнский инстинкт самосохранения». У нас в 14 лет дети бросаются делать очень интересные элементы, они не приносят ничего плохого, только хорошее. Так выступала Алина Кабаева, так выступали Юлия Барсукова, Ира Чащина. Когда гимнастки вырастают, то уже боятся делать какие-то сложные элементы. Нам в этом смысле санкции помогли, когда-то же они закончатся, если не кончится художественная гимнастика (смеется).

— Нашумевшая история — в фигурном катании поднимают возрастной ценз. У вас нет опасения, что это может коснуться художественной гимнастики в будущем?

— В фигурном катании он выгоден, потому что другие не могут выполнять то, что могут маленькие дети. А про наш вид спорта можно сказать, что волков бояться — в лес не ходить. Мы все равно будем делать свою программу, они будут ее до 17 лет гонять, и все будет в порядке. Я думаю, что и в фигурном катании будут делать так же.

— Нашу федерацию уведомили, что чемпионат Европы-2023 не состоится в России и уже объявлен конкурс на новое место проведения?

— Да, нас уведомили. Как обычно. Мы высказали свое «фе», объяснили, что еще непонятно, что будет дальше. Мы не хотим, чтобы наши соревнования отменяли.