Гимнастки Аверины получили дипломы спортивных дипломатов

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины получили во вторник дипломы выпускников программы профессиональной переподготовки МГИМО «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации».

Как сообщает ТАСС, в церемонии вручения дипломов приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев и проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин.

«Очень приятный сегодня день, все очень счастливые и немного выдохнули от того, что учеба закончилась, — сказала Арина Аверина. — У меня диплом был на тему «Студенческий спорт». Как раз в этом году Дину избрали управлять студенческим спортом, у меня была на эту тему работа, и она мне помогала».

«У меня была тема про смешанные пары в художественной гимнастике. Это направление, когда мальчики выступают с девочками, сейчас развивается в России. Было на самом деле сложно совмещать тренировки, выступления, мастер-классы, другие мероприятия и написание диплома. Но когда мы уже пришли защищать диплом и нас вызвали, то уже я не сильно волновалась, понимала, что готова», — добавила Дина Аверина.

Кроме Авериных дипломы получили президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов, чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, вице-президент Федерации бобслея России Анна Макарова, олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Анастасия Максимова и Анастасия Татарева, генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко и многие другие.