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Сегодня, 16:34

Винер заявила, что ее адвокаты выступили убедительно на заседании апелляционного трибунала

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает, что ее адвокаты были очень убедительны во время своего выступления на заседании апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF).

«Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны. Когда будет принято решение — пока неизвестно», — приводит слова Винер ТАСС.

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG. Позже главный тренер сборной России по художественной гимнастике оспорила это решение.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В марте 2023-го организация рекомендовала допускать к турнирам тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: https://tass.ru/sport/19037071
Художественная гимнастика
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