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Сегодня, 12:15

Аверина считает, что руководство России уделяет много внимания спорту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина считает, что руководство Российской Федерации уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно для атлетов.

«Действительно, руководство страны уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно. У нас идет большая популяризация разных видов, в том числе художественной гимнастики. Мы видим, как в залах становится больше детей, видим их заинтересованность, и это очень приятно. Если 2024-й станет Годом спорта, это будет здорово», — приводит слова Авериной ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/19088863
Арина Аверина
Художественная гимнастика
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