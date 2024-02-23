Винер рассказала, чем будут заниматься Аверины после завершения карьеры
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что чемпионки мира Дина и Арина Аверины занимаются государственной деятельностью.
«Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки», — цитирует Винер РИА «Новости».
Сегодня, 23 февраля, Винер заявила, что гимнастки Арина и Дина Аверина завершили карьеру. Они также прокомментировали свое решение.
25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.
Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.