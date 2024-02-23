Винер рассказала, чем будут заниматься Аверины после завершения карьеры

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что чемпионки мира Дина и Арина Аверины занимаются государственной деятельностью.

«Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки», — цитирует Винер РИА «Новости».

Сегодня, 23 февраля, Винер заявила, что гимнастки Арина и Дина Аверина завершили карьеру. Они также прокомментировали свое решение.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.