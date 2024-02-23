Немов поддержал решение сестер Авериных завершить карьеру

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в разговоре с «СЭ» предположил, почему сестры Дина и Арина Аверины решили завершить спортивную карьеру.

«Всему свое время. Здесь человек сам волен определять свою судьбу. Все-таки большой спорт, много травм, и к тому же нужно быть постоянно в форме. Поэтому я поддерживаю их решение. Тем более сейчас, когда у нас нет возможности соревноваться с лучшими из лучших на Олимпийских играх. Поэтому я думаю, что пришло время подумать о себе, о своей дальнейшей судьбе, о своей дальнейшей жизни, для того чтобы быть полезным себе, своей стране и передавать свой опыт молодому поколению и растить новых олимпийских чемпионов, чемпионов Игр дружбы и так далее», — сказал Немов корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.