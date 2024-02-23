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23 февраля, 16:14

Гимнастки Аверины выступили с заявлением после завершения карьеры

Виктория Кравченко
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Дина и Арина Аверины.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гимнастки Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении карьеры. Они поблагодарили болельщиков за веру и поддержку.

«Мы долго думали об этом, разговаривали с Ириной Александровной. Надо было все осознать», — цитирует спортсменок РИА «Новости».

Гимнастки также рассказали о планах на будущее.

«Планов много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный. Гимнастика останется у нас в сердце. Мы продолжаем участвовать в шоу», — добавили Аверины.

Сегодня, 23 февраля, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что гимнастки Арина и Дина Аверина завершили карьеру.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье.

Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

В декабре 2023 года спортсменки говорили, что у них есть мотивация продолжать заниматься и тренироваться.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240223/averiny-1929167338.html?in=l
Арина Аверина
Дина Аверина
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