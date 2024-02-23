Гимнастки Аверины выступили с заявлением после завершения карьеры

Гимнастки Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении карьеры. Они поблагодарили болельщиков за веру и поддержку.

«Мы долго думали об этом, разговаривали с Ириной Александровной. Надо было все осознать», — цитирует спортсменок РИА «Новости».

Гимнастки также рассказали о планах на будущее.

«Планов много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный. Гимнастика останется у нас в сердце. Мы продолжаем участвовать в шоу», — добавили Аверины.

Сегодня, 23 февраля, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что гимнастки Арина и Дина Аверина завершили карьеру.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье.

Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.