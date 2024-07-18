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Париж-2024

Сегодня, 09:16

Россиянка Близнюк поедет вместе со сборной Китая по художественной гимнастике на Олимпиаду-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер по художественной гимнастике Анастасия Близнюк включена в состав спортивной делегации Китая на Олимпиаду-2024, сообщает ТАСС.

Всего в олимпийскую команду Китая по художественной гимнастике вошли 13 человек. 30-летняя Близнюк работает со сборной Китая с 2022 года. Вместе с двукратной олимпийской чемпионкой команда завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях с обручами.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Источник: ТАСС
Анастасия Близнюк
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