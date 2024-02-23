Немов — о сестрах Авериных: «Они добились практически всего, чего могли только добиться»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение сестер Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру. Ранее об этом объявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Когда мы говорим о людях, которые выиграли столько раз чемпионаты мира, то это говорит о том, что они внесли очень значительный вклад в историю художественной гимнастики. Я считаю, что благодаря их труду, их тренерам, их коллективу, их родителям в нашей стране они добились практически всего, чего могли только добиться. Даже не выиграв золотые олимпийские медали, которые не дали, к сожалению, по субъективным оценкам, на мой взгляд, девчонки заслуживают искреннего уважения. И я считаю, что они достойны быть одними из самых, так сказать, востребованных людей в нашей стране в художественной гимнастике, да и в спорте вообще в целом», — сказал Немов корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье. Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.