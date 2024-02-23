Винер сообщила, что гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что гимнастки Арина и Дина Аверина завершили карьеру.

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут», — цитирует Винер РИА «Новости».

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в многоборье.

Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе 2023 года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Дина была участницей первого Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

В декабре 2023 года спортсменки говорили, что у них есть мотивация продолжать заниматься и тренироваться.