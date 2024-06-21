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Винер — о нейтральном статусе: «У нас нет предателей в стране»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер после соревнований на Играх БРИКС ответила журналистам на вопрос об Олимпиаде.
— Что думаете о выступлении россиян в нейтральной статусе на Олимпиаде?
— У каждого спортсмена есть свой выбор, как сказал наш президент. Я с ним согласна. У нас очень демократичный президент. И у нас нет предателей в стране. Отстранение от мировых соревнований? А у нас самих мировые соревнования! Весь мир смотрит наши старты, у нас лучшие в мире программы.
Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня. Сборная России досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете.
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