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Париж-2024

Сегодня, 16:04

Винер — о нейтральном статусе: «У нас нет предателей в стране»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер после соревнований на Играх БРИКС ответила журналистам на вопрос об Олимпиаде.

— Что думаете о выступлении россиян в нейтральной статусе на Олимпиаде?

— У каждого спортсмена есть свой выбор, как сказал наш президент. Я с ним согласна. У нас очень демократичный президент. И у нас нет предателей в стране. Отстранение от мировых соревнований? А у нас самих мировые соревнования! Весь мир смотрит наши старты, у нас лучшие в мире программы.

Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня. Сборная России досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете.

Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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