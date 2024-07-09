Алина Кабаева опровергла информацию, что лоббирует отказ россиян от участия в Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выступила с заявлением, в котором опровергла появившуюся в Telegram-каналах информацию, что она поддерживает отказ россиян от выступления на Играх в Париже.

«Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспорта и ОКР», — цитирует Кабаеву Telegram-канал «Художественная гимнастика / Небесная грация».

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) также выпустила заявление , в котором призывает не доверять информации из анонимных источников, касающейся ситуации вокруг российских спортсменов.