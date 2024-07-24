Дина Аверина: «Если бы это была моя первая Олимпиада, я бы хотела выступить»

Сестры Дина и Арина Аверины в интервью Telegram-каналу академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой ответили на вопрос об участии спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

Арина: — Каждый спортсмен должен решать сам за себя. Если он принял решение ехать и выступать, пожалуйста, пускай едет и выступает. Все равно все знают, откуда этот спортсмен приехал, из какой страны. Но это решение каждого человека. Навязывать кому-то свое мнение я бы не стала.

— Какое бы вы приняли решение, если бы оказались в такой ситуации?

Дина: — Я говорю всем одно: если бы это была моя первая Олимпиада, я бы, наверное, хотела выступить на Играх. Это и моя мечта, и мечта всех спортсменов. Многие к ней идут.

Но так как это были бы мои вторые Олимпийские игры, то я бы, наверное, отказалась, поскольку все это очень сложно: отборы, надо подписывать какие-то документы, нейтральный статус.