Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 21:25

Дина Аверина: «Если бы это была моя первая Олимпиада, я бы хотела выступить»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сестры Дина и Арина Аверины в интервью Telegram-каналу академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой ответили на вопрос об участии спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

Арина: — Каждый спортсмен должен решать сам за себя. Если он принял решение ехать и выступать, пожалуйста, пускай едет и выступает. Все равно все знают, откуда этот спортсмен приехал, из какой страны. Но это решение каждого человека. Навязывать кому-то свое мнение я бы не стала.

— Какое бы вы приняли решение, если бы оказались в такой ситуации?

Дина: — Я говорю всем одно: если бы это была моя первая Олимпиада, я бы, наверное, хотела выступить на Играх. Это и моя мечта, и мечта всех спортсменов. Многие к ней идут.

Но так как это были бы мои вторые Олимпийские игры, то я бы, наверное, отказалась, поскольку все это очень сложно: отборы, надо подписывать какие-то документы, нейтральный статус.

Арина и&nbsp;Дина Аверины. «Хочется немного наслаждаться жизнью, а не только в зале сидеть». Сестры Аверины о тренерстве и Олимпийских играх

Арина Аверина
Дина Аверина
1
Читайте также
Джо Байден обратится к нации после выхода из президентской гонки: что он скажет
Работу спортивного директора «Спартака» Амарала назвали провальной
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах России
В СК РФ перечислили инициативы по улучшению миграционного законодательства
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер прокомментировала слова судьи о давлении из-за оценки спортсменки из сборной

Арина Аверина: «Я всегда говорила, что не буду тренером. Может быть, время придет»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости