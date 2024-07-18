Винер на Играх в Париже будет болеть за Китай: «Дай бог, будут в тройке»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в комментарии для «СЭ» призналась, что будет болеть за сборную Китая по художественной гимнастике.

Тренером сборной Китая является россиянка Анастасия Близнюк, которая является двукратной олимпийской чемпионкой.

«Конечно, очень буду болеть за свою воспитанницу Анастасию Близнюк, которая выводит команду Китая. С ее появлением в сборной национальная команда поднялась с пятого на первое место на последних международных стартах. Для Анастасии это четвертая Олимпиада! На трех Олимпийских играх выступала в качестве спортсменки и завоевала две золотые и одну серебряную медали. Что было не очень справедливо на последней Олимпиаде. А теперь будет выводить сборную Китая в качестве главного тренера. Думаю, у нее получится, и команда Китая, дай бог, будет в тройке!

Анастасия много трудилась. Ей нелегко давались эти медали, но она — очень благодарная ученица. Близнюк решила подарить мне медаль с Олимпиады в Рио-де-Жанейро, которую храню и, конечно, верну ей. Но иметь такую талантливую и благородную ученицу — большое счастье! Она тут же переквалифицировалась из ведущей олимпийской гимнастки в тренера. Это очень здорово! Обязательно буду поддерживать команду из Китая», — добавила Винер «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.