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28 января, 12:43

Винер: «Мне очень импонирует, что Бах говорит о восстановлении российских спортсменов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на высказывание президента МОК Томаса Баха о том, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мне очень импонирует, что Бах говорит о восстановлении российских спортсменов для участия в олимпийских играх. Но все это должно быть сделано законно. Или рекомендации МОК должны быть официальными. Такими же, как они были, когда давались рекомендации не допускать Россию на международные соревнования», — сказала Винер «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ирина Винер-Усманова
Томас Бах
МОК
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