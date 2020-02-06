Тренер Солдатовой опровергла информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить жизнь самоубийством, заявила личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.
— Я только что от нее, — сказала Дьяченко в интервью ТАСС. — Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана.
Ранее стало известно, что Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние оценивалось как удовлетворительное.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.
8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.
Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой. Что произошло
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