Сегодня, 27 октября, в японском Китакюсю состоялся первый день чемпионата мира по художественной гимнастике.

Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые медали — в упражнениях с обручем и мячом. Ее сестра Арина уронила предмет в первом финале и стала только шестой, а во втором — завоевала серебро.

Пользователи так оценили выступление россиянок:

«Они болеют за ЦСКА, я за них не болею, уверен, что на Олимпиаде их честно судили».

«Какие же у нас шикарные спортсменки, спасибо им за великолепные результаты!»

«Опять засудили. Горносько какую-то протащили с рафаэллой... Кто это вообще такие? Доколе этот беспредел будет продолжаться? Горносько, верни медаль!»

«Дина молодчина. Арина, не отчаивайся. У всех ошибки бывают».

«Слабое утешение — типа бонусы за отобранное золото Олимпиады».

«Потеря — это же не страшно? По крайней мере в самом важном старте в жизни спортсмена — ОИ. А тут что-то это не канает. Интересно...»