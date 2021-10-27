«Слабое утешение за отобранное золото Олимпиады». Болельщики — о выступлении сестер Авериных на чемпионате мира
Сегодня, 27 октября, в японском Китакюсю состоялся первый день чемпионата мира по художественной гимнастике.
Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые медали — в упражнениях с обручем и мячом. Ее сестра Арина уронила предмет в первом финале и стала только шестой, а во втором — завоевала серебро.
Пользователи так оценили выступление россиянок:
«Они болеют за ЦСКА, я за них не болею, уверен, что на Олимпиаде их честно судили».
«Какие же у нас шикарные спортсменки, спасибо им за великолепные результаты!»
«Опять засудили. Горносько какую-то протащили с рафаэллой... Кто это вообще такие? Доколе этот беспредел будет продолжаться? Горносько, верни медаль!»
«Дина молодчина. Арина, не отчаивайся. У всех ошибки бывают».
«Слабое утешение — типа бонусы за отобранное золото Олимпиады».
«Потеря — это же не страшно? По крайней мере в самом важном старте в жизни спортсмена — ОИ. А тут что-то это не канает. Интересно...»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю