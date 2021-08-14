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Сестры Аверины поблагодарили болельщиков за поздравления с днем рождения

16:43
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Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поблагодарили подписчиков за поздравления с днем рождения. 13 августа спортсменкам исполнилось 23 года.

«Всем огромное спасибо за поздравления. Очень приятно. Все видим и читаем», — написали сестры в Instagram.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье и завоевала серебряную медаль. Ее сестра Арина стала четвертой.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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