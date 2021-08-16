«Получились потрясающие кадры». Гимнастка Солдатова показала фотосессию на коне
14:54
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram.
23-летняя спортсменка выложила фотосессию на коне и процесс съемки.
«Пожалуй, моя самая непростая съемка. Работать с конкретным конем оказалось непросто. Из-за очень яркого света ему было сложно сосредоточится. Но результат того стоит! Получились потрясающие кадры!» — написала девушка.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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