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«Получились потрясающие кадры». Гимнастка Солдатова показала фотосессию на коне

14:54
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram.

23-летняя спортсменка выложила фотосессию на коне и процесс съемки.

«Пожалуй, моя самая непростая съемка. Работать с конкретным конем оказалось непросто. Из-за очень яркого света ему было сложно сосредоточится. Но результат того стоит! Получились потрясающие кадры!» — написала девушка.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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