«Получились потрясающие кадры». Гимнастка Солдатова показала фотосессию на коне

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram.

23-летняя спортсменка выложила фотосессию на коне и процесс съемки.

«Пожалуй, моя самая непростая съемка. Работать с конкретным конем оказалось непросто. Из-за очень яркого света ему было сложно сосредоточится. Но результат того стоит! Получились потрясающие кадры!» — написала девушка.