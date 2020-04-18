Российская гимнастка Кудрявцева показала беременный живот и придумывает имя для ребенка

Российская гимнастка Яна Кудрявцева опубликовала новую фотографию в Instagram. Спортсменка ждет ребенка.

— Мы тут начали думать над именем, — написала Кудрявцева. — Может, поможете? Как бы вы назвали свою дочь? Мы хотим имя из трех букв, но не точно.

22-летняя Яна Кудрявцева — серебряный призер Олимпиады-2016 в многоборье, 13-кратная чемпионка мира.

Кудрявцева замужем за нападающим «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым. Пара вместе с 2018 года. Супруги воспитывают дочь Еву.