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Российская гимнастка Кудрявцева показала беременный живот и придумывает имя для ребенка

15:46
Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев. Фото Instagram.
Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев. Фото Instagram.
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Российская гимнастка Яна Кудрявцева опубликовала новую фотографию в Instagram. Спортсменка ждет ребенка.

— Мы тут начали думать над именем, — написала Кудрявцева. — Может, поможете? Как бы вы назвали свою дочь? Мы хотим имя из трех букв, но не точно.

22-летняя Яна Кудрявцева — серебряный призер Олимпиады-2016 в многоборье, 13-кратная чемпионка мира.

Кудрявцева замужем за нападающим «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым. Пара вместе с 2018 года. Супруги воспитывают дочь Еву.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_HzUmnIL4M/

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