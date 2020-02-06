«Россия с тобой». В ОКР пожелали здоровья попавшей в больницу гимнастке Солдатовой

Олимпийский комитет России пожелал здоровья гимнастке Александре Солдатовой, которая был госпитализирована с порезом левой руки. Она находится в психосоматическом отделении института им. Склифосовского, ее состояние удовлетворительное.

— Сегодня стало известно, что одна из ведущих гимнасток команды России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию, — отмечено в официальном Twitter организации. — Сейчас она находится в больнице. Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер. Саша, Россия с тобой.

В последние часы в СМИ появилась масса слухов о причинах и заболевании спортсменки, которые нам бы не хотелось комментировать до появления официальной информации о состоянии здоровья Александры.