Результаты сборных России по художественной гимнастике за последние 3 года признаны успешными

Исполком Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) признал успешными выступления российских сборных в период с 2017 по 2019 год, сообщает ТАСС.

На чемпионате мира 2019 года в Баку российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав 13 наград — восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. На мировых первенствах 2017 и 2018 годов российские спортсменки также были первыми, завоевав на турнире в Софии 13 (7-5-1) наград, а на соревнованиях в итальянском Пизаро — 12 (7-2-3).

На чемпионатах Европы 2017, 2018 и 2019 годов российская сборная также становилась победителем общекомандного зачета.