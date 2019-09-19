Путин поздравил Аверину и Селезневу с золотыми медалями чемпионата мира

Президент России Владимир Путин поздравил гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезневу с победами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Эта яркая, красивая, убедительная победа позволила вам стать девятикратной чемпионкой мира, — отметил глава государства в поздравлении для Авериной. — Слагаемые вашего успеха — высочайший уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех российских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за вас на пути к золоту.

— Знаю, что это первый для вас чемпионат мира, и вы сразу взяли высочайшую планку, продемонстрировали мастерство и красоту исполнения, силу воли и настрой на результат, — говорится в поздравлении для Селезневой. — Молодец!

Аверина стала победительницей мирового первенства в упражнениях с мячом. Она стала девятикратной чемпионкой мира, также на ее счету две серебряные награды мировых первенств и одна бронзовая.

24-летняя Селезнева впервые в карьере стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем, кроме того, она завоевала пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали Универсиад.