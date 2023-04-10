Отца известной гимнастки Кудрявцевой забрали с инфарктом с матча хоккейного «Витязя»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она рассказала, что на матче мужа, выступающего за «Витязь», у ее папы, победителя Игр-1992 по плаванию в эстафете 4х200 м вольным стилем Алексея Кудрявцева, случился инфаркт.

— Вместе с тобой на Олимпиаду-2016 ездила мама. Как относишься к присутствию на трибунах родителей и близких друзей? — вопрос Кудрявцевой.

— В этой роли не представляю мужа. Даже перед мастер-классами стараюсь говорить ему другое время, чтобы не приходил, — очень переживаю. Если Дима в зале, мне не очень комфортно.

А мама ездила на все соревнования. Первые смотрела, но в Рио выходила, когда я выступала. Тогда она сказала: «Когда зашла обратно, то поняла — что-то случилось. Все зрители держались за голову».

— А почему папа не поехал в Рио?

— Он никогда никуда не ездил.

— Но это же Олимпиада!

— Когда выступала, всегда находился вне зоны доступа. Уезжал в лес, до него невозможно было два дня дозвониться. Не знаю, что папа там делал, может, колдовал, но его не найти.

— Так сильно волновался?

— Мы никогда не обсуждали, он не рассказывал. Но зная, как отец сейчас болеет за Диму... 3 сентября муж проводил первую игру сезона, папу из дворца забрали с инфарктом. Вот насколько переживает.

— Сейчас все хорошо?

— Да, ему сделали операцию, установили стент. Поэтому ему лучше никуда не летать.