Зачем гимнастка Кудрявцева сделала пластику губ и груди. Отвечает сама спортсменка

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она рассказала о своих пластических операциях.

— Ты сделала губы. В интернете еще читала про грудь. Это правда? — вопрос Кудрявцевой.

— Да, грудь делала.

— Зачем? По просьбе мужа или твое собственное желание?

— Это еще задолго до появления Димы произошло, в 18 лет. В первый день, как исполнилось.

— Подожди, на 18-летие у тебя же была операция на ноге.

— Ой, обманываю, грудь — в 19. Как закончила, сразу пошла. Сейчас, со временем понимаю, что такое совсем не обязательно. Но тогда у меня сложился какой-то комплекс, от которого хотелось избавиться. Вот, прибегла к такому способу.

— Избавилась?

— На какое-то время — да. А потом осознала, что это не самое главное. У меня родители очень возражали. Я тогда какое-то время жила в Питере. Только сделала операцию, как ко мне прилетела мама. А обычно после такого нужно носить специальный корсет. Помню, встретила маму вся сгорбленная. Она спросила: «Что со спиной? Что случилось?» Я ей призналась. Мама упала на колени, спросила: «Господи, зачем?» С трудом пережила этот момент, не верила до последнего.

— А губы? Ты же всегда была красивой девочкой.

— Губы делала еще года два назад. И никак не могу закончить — надо вкалывать, чтобы это все ушло.

— А, надо вкалывать, чтобы пришло, а потом колоть, чтобы ушло?

— Да. Помню, много хейта по этому поводу получила.

— Серьезно? Что писали?

— Ну у меня просто дикция такая, речь немного нечистая. Часто пишут, что рот кривой, но у меня с детства так, а не из-за того, что я что-то перекачала. Просто когда начинаю переживать — у людей же это по-разному проявляется, — немного кривится рот.

— Импланты не мешали кормлению?

— Нет. Там же определенная техника, под мышцу подкладывают. Я для начала все это узнавала. С 15 лет мечтала, чтобы появилась большая семья, для меня это было важно. Но как только родила и поняла, как это — кормить... Покормила Еву первый месяц и сказала, что не понимаю мамочек, которые говорят: «Грудное вскармливание — это прекрасно!»

— Больно же, говорят.

— Да, очень. Я месяц просто мучилась. А когда выписывалась из больницы, у меня оказался 6,5 размер.