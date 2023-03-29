В FIG заявили, что могут пересмотреть санкции против россиян после новых рекомендаций МОК

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) может пересмотреть свое решение по недопуску российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

«FIG приняла к сведению последние рекомендации, выпущенные МОК 28 марта. Но на данный момент санкции, введенные исполкомом FIG, в соответствии с которыми российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, остаются в силе до дальнейшего уведомления. FIG будет постоянно следить за развитием ситуации и может пересматривать эти меры в зависимости от развития обстоятельств. Этот вопрос будет обсуждаться на будущем заседании исполкома FIG, который является единственным органом, уполномоченным пересматривать это решение», — приводит слова пресс-служба ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.