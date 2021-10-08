Немов: «Думаю, что сестры Аверины уже не будут готовиться к следующей Олимпиаде»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что сестры Дина и Арина Аверины могут не выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. По его словам, они уже не такие молодые спортсменки. Сейчас сестрам по 23 года.

«Я думаю, что в художественной гимнастике можно выступать до 25-26 лет максимум, — приводит слова Немова «Комсомольская правда». — Поэтому я думаю, что Дина и Арина Аверины не будут уже готовиться на Олимпиаду. Хотя, может, и будут, не могу сказать вам однозначно. У меня заключительная Олимпиада была в 28 лет».

Немов подчеркнул, что в таком возрасте ему было уже тяжело, а возможности человеческого тела ограничены.

«Было тяжело, я уже не все снаряды делал. Ну, машина ломается, а что мы говорим о человеческих возможностях? Я думаю, что только Ангелина Мельникова, может быть, выступит. Но все зависит все-таки от индивидуальности тела, подхода, чтобы себя беречь, выступать только на крупных соревнованиях. Тогда, я думаю, она сможет еще нас порадовать», — добавил Немов.

Немов также является пятикратным чемпионом мира. Его выступление на Олимпиаде-2004 в Афинах было омрачено скандалом из-за явно заниженных оценок, которые лишили его медали.

Напомним, на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио израильтянка Линой Ашрам выиграла золото, допустив серьезную ошибку. Дина Аверина заняла второе место в многоборье, а ее сестра Арина стала четвертой. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.