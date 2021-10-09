Сборная России по художественной гимнастике сможет поехать в Японию на чемпионат мира

Члены сборной России по художественной гимнастике получили въездные визы в Японию, где в конце октября пройдет чемпионат мира. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

«Все получили», — ответила ТАСС президент ВФХГ на вопрос, удалось ли к настоящему времени решить вопрос с получением въездных виз в Японию.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября. Винер-Усманова сообщила 3 октября, что ее команда пока не получила виз в Японию, и выразила опасения по поводу оперативности оформления этих въездных документов, но на следующий день сказала, что ситуация уже находится под контролем.

В состав команды России на турнир включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (групповые упражнения).