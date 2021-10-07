Олимпийская чемпионка-2016 по художественной гимнастике, серебряный призер Игр-2020 30-летняя Анастасия Максимова рассказала в интервью «СЭ», что заканчивать карьеру пока не планирует.

— Художницы рано заканчивают. Серьезные травмы, адские нагрузки, бешеная конкуренция. Что позволяет вам в 30 лет оставаться в блестящей форме и сохранять мотивацию?

— Начнем с того, что я до сих пор очень люблю гимнастику. Не бывает такого, чтобы мне было лень идти на тренировку. Приезжая после отдыха в Новогорск, быстро вхожу в тренировочный режим, готова работать в зале по 10-12 часов. Мне в радость! К тому же всегда есть какая-то цель. Изначально я просто мечтала об Олимпиаде — особенно когда пролетела мимо Пекина и Лондона. Думала, выиграю в Рио — и поставлю точку в карьере. Но вернулась с золотой медалью в олимпийскую деревню и сказала Оле Ильиной, соседке по номеру: «Я поеду в Токио!»

— А она?

— Рассмеялась: «Настя, ты больная. Хватит...» — «Нет! Мне так понравилось, что хочу на вторую Олимпиаду». Невозможно передать словами то, что испытала в Рио. Поймет лишь тот, кто сам через это прошел. В миг победы накатывают невероятные эмоции. Их ни с чем не сравнить!

— Из олимпийского состава сейчас готовятся к чемпионату мира в Японии Близнюк, Шкатова и Тищенко. Вы с Татаревой не собирались туда изначально?

— Я не в курсе, какие планы у Насти — закончила она или нет. Знаю одно — пока не тренируется. А я с удовольствием выступила бы на чемпионате мира, если бы не травма.

— Что стряслось?

— Нога еще в Токио побаливала, но я не обращала внимания. Думала — ерунда, ушиб. Потерплю. После Олимпиады сделали МРТ, и выяснилось — стрессовый перелом стопы.

— Наложили гипс?

— Нет. Кость сама срослась, без всякого гипса. Кстати, за долгие годы в спорте для меня это первая серьезная травма.

— Официально о завершении карьеры вы, кажется, еще не объявляли?

— А я и не закачиваю! Ирину Александровну уже предупредила — как только восстановлюсь, приступлю к тренировкам. Если здоровье позволит, постараюсь и на следующей Олимпиаде выступить. Тем более до нее всего три года.

— Живете мечтой взять у болгарок реванш?

— Да не в них дело. Реванш хочется взять у самих себя. Доказать, что мы сильнее всех. И выступить так, чтобы нельзя было ни к чему придраться!

— Не смущает, что в Париже вам будет 33?

— Ничуть. Да, конкурентки значительно моложе. Но я в своих силах уверена. У меня громадный опыт, причем самой разной гимнастики. Которая с нового сезона после очередных изменений в правилах соединится в одну.

— Расшифруйте.

— Когда-то мы выполняли сложнейшие элементы, по три подряд на одной ноге. К примеру, турлян, поворот, прыжок. Сегодня элементов меньше, все заточено на броски и ловлю предмета. Больше бросил, больше поймал — больше получил.

— Из-за этого современную художественную гимнастику многие сравнивают с цирком.

— Совершенно верно. С 2022-го столько бросков уже не увидим. На первый план выйдут другие нюансы, увеличится количество пируэтов. Иначе начнут считать баллы. Думаю, за счет опыта мне будет легче приноровиться к новым правилам, чем юным гимнасткам. (Александр Кружков)

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