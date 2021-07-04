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Крамаренко завоевала серебро и бронзу на этапе Кубка вызова в Минске

15:24
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Россиянка Лала Крамаренко завоевала серебряную и бронзовую медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Минске.

16-летняя гимнастка заработала 27,100 балла за выступление.

Первое и третье место завоевали представительницы Белоруссии Алина Горносько (28,600) и Анастасия Салос (26,250). Еще одна российская спортсменка Дарья Трубникова показала четвертый результат (26,200).

Также Крамаренко стала обладательницей бронзовой медали в упражнении с обручем (26,650). Золотую медаль завоевала Горносько (27,700), серебряную — Салос (27,400). Трубникова стала четвертой (25,550).

Этап Кубка вызова в Минске проходит с 2 по 4 июля.

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