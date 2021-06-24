Гимнастка Солдатова показала красивые глаза и фото в обтягивающих лосинах
10:06
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новое фото у себя в Instagram.
Спортсменка выложила фотографию с гимнастического помоста в обтягивающих лосинах.
Кроме того, девушка в сториз показала крупным планом свое лицо.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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