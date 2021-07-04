Крамаренко завоевала золото в упражнении с лентой на этапе Кубка вызова в Минске

Россиянка Лала Крамаренко завоевала золотую и серебряную медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Минске.

16-летняя гимнастка заработала 24,500 балла за выступление в упражнении с лентой. Второе место заняла представительница Белоруссии Анастасия Салос (23,550). Третьей стала Кристина Пограничная (22,250) из Украины.

Также Крамаренко стала обладательницей серебряной медали в упражнении с булавой (26,800). Золотую медаль завоевала Горносько (27,500), серебряную — израильтянка Николь Зеликман (26,150).

Таким образом, Крамаренко стала единственной участницей этапа Кубка вызова в Минске, которая завоевала 5 из 5 возможных медалей. Ранее она стала бронзовым призером в упражнении с обручем, а также завоевала серебро в многоборье и в упражнении с мячом.