Гимнастка Близнюк планирует выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала, что Анастасия Близнюк выступит на Олимпийских играх в Париже.

«Но ее отъезд в Китай не означает, что она завершила карьеру. Она мне сказала об этом, и я ответила: «Хорошо». Настя сейчас залечивает травму, ей требуется немного отдохнуть, чтобы все зажило. И она собирается возвращаться на четвертую для себя Олимпиаду, если та состоится для нашей страны», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Близнюк в скором времени отправится в Китай, где будет тренировать сборную страны в групповых упражнениях.