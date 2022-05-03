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Сегодня, 12:42

Гимнастка Близнюк планирует выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году

Давид Хачатрян
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала, что Анастасия Близнюк выступит на Олимпийских играх в Париже.

«Но ее отъезд в Китай не означает, что она завершила карьеру. Она мне сказала об этом, и я ответила: «Хорошо». Настя сейчас залечивает травму, ей требуется немного отдохнуть, чтобы все зажило. И она собирается возвращаться на четвертую для себя Олимпиаду, если та состоится для нашей страны», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Близнюк в скором времени отправится в Китай, где будет тренировать сборную страны в групповых упражнениях.

Источник: https://tass.ru/sport/14538329
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