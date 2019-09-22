Ирина Винер-Усманова: «Когда не все выигрывает одна страна, есть интрига»

Глава национальной федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подвела итоги последнего дня чемпионата мира в Баку, а также отметила, что победа японской команды в упражнениях с мячами в какой-то мере тоже заслуга российской школы. Россиянки в групповых упражнениях с мячами завоевали бронзу.

— Слава богу, получилось так, что мы проиграли одну золотую медаль, — сказала Винер-Усманова. — Очень рада тому, что кто-то другой встал на первое место. Потому что когда не одна команда все выигрывает, в этом есть какая-то интрига. Хорошо, что выиграла Япония, эта команда тоже работает в России, уже четыре года, у тренера Быстровой в Санкт-Петербурге. И их победа — тоже в какой-то степени заслуга российской школы.

— Главные итоги турнира, по вашему мнению?

— А по вашему? Восемь золотых медалей — какие еще можно подвести итоги.

— Евгения Леванова была включена в состав группы на ЧМ за пару недель до старта, она оправдала возложенные на нее надежды?

— Да, оправдала. Она не всегда умница, но сегодня все сделала, и в одном, и в другом упражнении. Молодец.

— Что на этот раз не получилось в упражнениях с мячами?

— К сожалению, была та же самая ошибка, что и накануне. Но, видимо, так и должно быть. С одной стороны, нельзя все выигрывать. С другой, девочки тоже должны понимать, что они не боги, и впереди еще много работы. (Антон Бабошин)