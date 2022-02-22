Хоркина отреагировала на решение сборной России не ехать на «Гран-при» в Киеве

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала решение Всероссийской федерации художественной гимнастики не ехать на «Гран-при» в Киеве.

«Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем. В данном случае только скажу, что Ирина Александровна — великий тренер. Она сама знает, что и как надо делать для того, чтобы наши девчонки были в прекрасной форме и готовились к самым важным своим соревнованиям в жизни — к Олимпийским играм», — сказала Хоркина «СЭ».

Ранее, 22 февраля, Ирина Винер-Усманова сообщила, что сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе «Гран-при» из-за сложившейся ситуации между Россией и Украиной.

Соревнования в Киеве запланированы на 14-15 марта.