Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 20:00

Хоркина отреагировала на решение сборной России не ехать на «Гран-при» в Киеве

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала решение Всероссийской федерации художественной гимнастики не ехать на «Гран-при» в Киеве.

«Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем. В данном случае только скажу, что Ирина Александровна — великий тренер. Она сама знает, что и как надо делать для того, чтобы наши девчонки были в прекрасной форме и готовились к самым важным своим соревнованиям в жизни — к Олимпийским играм», — сказала Хоркина «СЭ».

Ранее, 22 февраля, Ирина Винер-Усманова сообщила, что сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе «Гран-при» из-за сложившейся ситуации между Россией и Украиной.

Соревнования в Киеве запланированы на 14-15 марта.

Ирина Винер-Усманова
Светлана Хоркина
Художественная гимнастика
3
0
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова поддержала Винер в решении не ехать на «Гран-при» в Киеве
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости