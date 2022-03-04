Винер-Усманова допустила участие российских гимнастов в Азиатских играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова прокомментировала отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации.

«Люди, которые обижены на природу, не пустили наших ребят на Паралимпиаду, они там уже находились, о чем дальше говорить? Не хочу комментировать, что отстранили наших гимнастов. Комментируйте, как отстранили наших паралимпийцев, это самое страшное. А то, что наших гимнастов не допустили до международных соревнований — это следствие.

Это будет еще продолжаться определенное время, потом поживем увидим. Возможно, мы перейдем в азиатские игры, посмотрим, пока точно не могу сказать", — приводит слова Винер-Усмановой Metaratings.ru.

Ранее, 4 марта, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.