Губерниев о снятии сборной Болгарии с ЧМ по художественной гимнастике: «Не надо вмешивать политику»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» снятие сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира.

«Чемпионат мира в олимпийский год — особенный турнир. Это касается любого вида спорта. Особенно фигурного катания и художественной гимнастики. Никита Нагорный, Артур Далалоян не поехали на ЧМ. Абсолютное право олимпийского чемпиона не ехать на ЧМ, потому что главный страт сезона — Олимпиада. То же самое касается сборной Болгарии. Не надо искать черную кошку в комнате, которой там нет. Это шанс для всех остальных — победить в отсутствие олимпийских чемпионов. Они же выполнили свою задачу на сезон, поэтому не едут. Не понимаю разговоров, что кто-то испугался. Не надо вмешивать политику. Я не могу осуждать их за это. Главный старт прошел, люди отдыхают», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Напомним, что на летних Олимпийских играх в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив Россию.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Ранее сборная Израиля и олимпийская чемпионка в многоборье Линой Ашрам также отказались от участия в турнире.