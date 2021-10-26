Тихонов о снятии сборной Болгарии с ЧМ по художественной гимнастике: «Это не связано с Олимпиадой»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» снятие сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира.

«Нет, это не связанно с результатами на Олимпиаде. Это право каждой страны и федерации решать вопрос об участии или не участии. Нет таких спортсменов и тренеров, которые бы не хотели участвовать на ЧМ. Это было только в российском биатлоне, когда Ростовцев и Черезов отказались выступать в пользу другого спортсмена. Им приказали это, они и снялись. Переубедить я их не смог. Такой шанс редко дается, кому-то даже раз в жизни. Думаю, у болгар были причины для снятия», — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив Россию.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Ранее сборная Израиля и олимпийская чемпионка в многоборье Линой Ашрам также отказались от участия в турнире.