Гимнастка Александра Солдатова объявила о завершении карьеры

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении карьеры, сообщает ТАСС. В сентябре 2019 года она потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, после чего не попала на чемпионат мира.

«Сегодня 24 декабря, и сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет, — сказала Солдатова. — На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать».

По словам 22-летней Солдатовой, она не оставит спорт окончательно и планирует строить карьеру в гимнастике. Она выразила надежду, что ей удастся реализовать себя, но при этом добавила, что сейчас для нее важнее всего здоровье.

В завершении Солдатова поблагодарила своих тренеров Ирину Винер-Усманову, Анну Дьяченко, Ольгу Назарову и Ирину Киевец, а также болельщиков по всему миру.