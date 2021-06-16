Гимнастка Солдатова прокомментировала новости о своих откровенных фото

Российская гимнастка, чемпионка мира Александра Солдатова в интервью «СЭ» высказалась о спортивных СМИ, которые публикуют новости о фотографиях из Instagram экс-спортсменки.

— Александра, для вас наверняка не секрет, что, если открыть Google и посмотреть новости о вас, большая часть будет о том, где и в чем вы сфотографировались. Как вы к этому относитесь — спортивные СМИ такие «желтые» или это тоже популяризация своего рода?

— Ко мне всегда была особенная любовь со стороны прессы. Могли написать неправду, а я, еще маленькая, читала и удивлялась. После очередной новости я позвонила Ирине Александровне и спросила: зачем они это делают? Она посоветовала не обращать внимания. И так и надо делать, потому что иначе ты живешь ради других, а не ради себя. Социальные сети и так сильно искажают жизнь, люди живут в телефоне, выставляют не себя, а Photoshop, не из тех мест, где они на самом деле. Это очень грустно.

— Но Instagram может играть и позитивную роль. Он же у вас монетизируется?

— Да. Не могу сказать, что это важная статья моего дохода, но для меня это рекламная платформа в хорошем смысле. Если я что-то выставляю, эти проекты действительно мне и людям интересны. И связь с аудиторией, конечно. Но я могу и забыть про телефон надолго, у меня нет зависимости. И так и должно быть. Я слышала о проблемах, когда доходит до раздвоения личности. Я вообще с компьютером на «вы», у меня ноутбук — только подставка для телефона (смеется).

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. В декабре 2020 года она объявила об официальном завершении карьеры.

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