Олимпийская чемпионка-2016 по художественной гимнастике, серебряный призер Игр-2020 Анастасия Максимова рассказала в интервью «СЭ», как относится к тому, что тренеры сборной накануне важных турниров забирают у спортсменок телефоны.

— Вы обмолвились, что перед турнирами мобильники у вас забирают. Кажется, в Рио это случилось за три недели до старта.

— Да. Возможно, так было бы и в Токио, если бы не коронавирус. Здесь каждое утро начиналось с того, что мы плевали в пробирку и получали на десять минут телефоны — заполнить специальную программу. Писали о своем самочувствии — какая температура, нет ли жалоб. Потом возвращали мобильники тренерам, быстренько завтракали — и в зал.

— Хоть кто-то из гимнасток на вашей памяти пытался схитрить? Один телефон сдать, вторым тайком пользоваться.

— Ну что вы! Никому проблемы не нужны, девочки дорожат местом в сборной. Да и привыкли мы уже на больших турнирах без гаджетов обходиться. Все равно на них не остается ни времени, ни сил. С утра до вечера — тренировки, восстановительные процедуры, физиотерапия, массаж...

— Вы считаете, это правильно — забирать перед соревнованиями телефоны на три недели?

— Да.

— Станете тренером — будете поступать так же?

— Почему нет? В этом есть очевидные плюсы. Ты сконцентрирован на работе, ни на что не отвлекаешься. Никто не грузит лишней информацией.

— Объясните, чем вы хуже синхронисток? Они тоже пашут по 10 часов в день, но у них телефоны не отнимают.

— Да, синхронистки очень много работают. И соцсети ведут активно. Но ни разу не видела, чтобы тренировка у них заканчивалась в два часа ночи. А у нас такое было!

— Когда?

— Летом, на предолимпийском сборе во Владивостоке. В остальные дни график там был не легче. В зал приезжали к 7 утра, в гостиницу возвращались в 9 вечера. А то и позже.

— Перерыв-то полагался?

— Полтора часа максимум — на обед и короткий отдых. И все заново. Так что работаем мы на ковре не по 10 часов — больше! При таких нагрузках не до гаджетов.

— Зайду с другой стороны. В июне вам исполнилось 30. Вы уже старше некоторых тренеров сборной!

— Это правда. И что?

— Зачем вас-то телефона лишать?

— Правила для всех одинаковые — и для 17-летней Алисы Тищенко, и для меня. Мы же команда, должны быть в равных условиях. Мне и в голову не приходило на правах ветерана сборной попросить о каких-то поблажках. Наверное, кому-то три недели без телефона покажутся пыткой. А я спокойно воспринимаю. Информационный вакуум не напрягает. (Александр Кружков)

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