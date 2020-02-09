Чемпионка Юношеских Олимпийских игр Дарья Трубникова прокомментировала свою победу на московском этапе «Гран-при» в индивидуальных упражнениях с булавами, а также рассказала о своих отношениях с трехкратной абсолютной чемпионкой мира Диной Авериной.

— Не рассчитывали на такое выступление. Мы рады, но останавливаться на достигнутом не собираемся, — сказала Дарья Трубникова . Мне было сложнее, так как я открывала соревнования. Композиция в этом сезоне мне очень нравится, я считаю, что мы подобрали под меня то, что могли. Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «СЭ») видит, что нужно менять и постепенно мы к чему-то придем.

— Вам удалось выиграть у Дины Авериной. Какие ощущения?

— У Дины боевой характер, мы перед ней преклоняемся, так как это человек с большой буквы, и мы поднимаем флаг страны вместе. (Петр Григоренко)

Напомним, что сегодня первое место в соревнованиях с мячом заняла Дина Аверина. В индивидуальных соревнованиях с обручем золото выиграла Екатерина Селезнева, а сборная России победила в групповых упражнениях с пятью мячами.