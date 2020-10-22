Британская гимнастка рассказала об изнасиловании в девятилетнем возрасте

Британское издание BBC Sport опубликовало рассказ бывшей гимнастки Мишель Кинниви о развратных действиях со стороны тренера Леонарда Холлиса в 1980-е годы.

В момент совершения преступления спортсменке было девять лет. Она рассказала о случившемся родителям, те обратились в полицию, но уголовное дело не было заведено из-за недостатка улик. Уже во взрослом возрасте, в 2015 году, Кинниви обнаружила, что ее насильник был осужден за непристойное поведение в отношении другой ученицы, не достигшей 14 лет.

После этого Мишель снова написала заявление в полицию. На сей раз его приняли, но обвиняемый умер в 2017 году, не дождавшись суда. Тогда Кинниви попыталась привлечь к ответу гимнастическую федерацию Великобритании, которая знала о репутации этого специалиста, но не отстранила его от работы с детьми. Но в федерации бывшей спортсменке заявили, что не видят за собой вины, после чего Мишель решила сделать свою историю достоянием публики.