Арина Аверина завоевала золото на этапе Кубка мира в Пезаро

Россиянка Арина Аверина взяла золото в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро. Она показала результат 22,500 балла.

Второй стала ее сестра, Дина Аверина (22,400 балла), бронза - у представительницы Белоруссии Екатерины Галкиной (21,200 балла).

Этап Кубка мира в Пезаро завершится финалами в отдельных видах в воскресенье. На этапах Кубка мира в личных соревнованиях могут выступать по две гимнастки от одной страны.

Второй этап пройдет с 12 по 14 апреля в Софии, сборную России представят Арина Аверина и Александра Солдатова.